Вышел трейлер фильма «Золото» с Заком Эфроном

Фильм «Золото» с Заком Эфроном в главной роли покажут в кинотеатрах 13 января 2022 года. В Сети уже появился полноценный трейлер картины.

По сюжету двое мужчин находят в пустыне огромный самородок. Они придумывают план, как раскопать и защитить находку. Один из героев отправляется на поиски экскаватора, другой (Эфрон) остается в пустыне с находкой.

Судя по трейлеру, герой испытывает физическое и психологическое истощение под палящим солнцем и сталкивается с галлюцинациями.

Актер Зак Эфрон известен по работам в таких фильмах как «Красивый, плохой, злой», «Величайший шоумен», «Классный мюзикл».

Премьера «Золота» состоится в кинотеатрах 13 января 2022 года. С 26 января ленту покажут на телеканале Stan. Дистрибуцией фильма занимаются Screen Media, Altitude Film Sales и Madman Entertainment.