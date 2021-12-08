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Белый дом отказался от новых санкций против России

Источник:
ТАСС
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Фото: Wikimedia

Положение о санкциях по «Северному потоку — 2» убрали из проекта оборонного бюджета США. Из документа также исчезли положения о санкциях против российского госдолга и «окружения» президента России Владимира Путина, говорится в заявлении американских законодателей.

Об отмене новых санкций стало известно тут же после окончания переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

«Законопроект Палаты представителей содержал положение, которое предписывало президенту ввести санкции в отношении "Северного потока-2". Поправка Сената не содержала аналогичного положения. Соглашение не включает это положение»,— приводит «Коммерсантъ» заявление законодателей.

Проект оборонного бюджета теперь не включает и положение о запрете для американцев на сделки, связанные с суверенным долгом России. Но он предусматривает 4 миллиарда долларов на инициативу военного сдерживания России и 300 миллионов долларов — на военную поддержку Украины.

Из согласованного проекта оборонного бюджета также исключили положение о запрете на приобретение и продажу лицами из США вновь выпущенных российских суверенных долговых обязательств

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