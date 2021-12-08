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Срок действия теста ПЦР сократили до 48 часов

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Срок действия ПЦР-теста на коронавирус сократили с 72 до 48 часов, говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой, опубликованном на портале правовой информации.

«Срок действия отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного методом полимеразной цепной реакции, составляет 48 часов от времени результата», — сказано в документе.

Эти меры связаны с особенностями омикрон-штамма SARS-CoV-2: его «повышенной заразностью и потенциальной способностью вызывать гораздо более быстрый ответ организма», приводит РИА Новости слова Поповой

Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано

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Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 «вызывающим озабоченность» и присвоила ему название «омикрон» — по 15-й букве греческого алфавита.

Накануне стало известно, что у десяти россиян, прибывших из ЮАР, обнаружили коронавирус, а у двоих из них — омикрон-штамм.

Тема: Коронакризис
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COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
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