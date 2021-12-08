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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США увидели у Путина планы воссоздать СССР

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила о наличии у Вашингтона обеспокоенности тем, что Россия якобы стремится к воссозданию Советского Союза.

«Он (Путин) в качестве проекта своего наследия на самом деле стремится воссоздать Советский Союз. <...> Поэтому я считаю, что единство здесь, <...> в США, единство на Украине, единство с нашими союзниками и партнерами в НАТО <...> так важны», — приводит ТАСС слова Нуланд.

Подобные заявления о стремлении Москвы к воссозданию СССР звучат в Вашингтоне не в первый раз. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко ранее отмечал, что Россия выступает за равноправное сотрудничество с государствами СНГ и не намерена воссоздавать Советский Союз, как это пытается представить Запад.

Руденко обратил внимание на «стремление Запада превратить постсоветское пространство в зону постоянных конфликтов и напряженности». «Свою задачу видим в противодействии подобной политике», — указал дипломат.

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Политика #Мир #Говорят о России
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