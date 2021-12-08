США увидели у Путина планы воссоздать СССР

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила о наличии у Вашингтона обеспокоенности тем, что Россия якобы стремится к воссозданию Советского Союза.

«Он (Путин) в качестве проекта своего наследия на самом деле стремится воссоздать Советский Союз. <...> Поэтому я считаю, что единство здесь, <...> в США, единство на Украине, единство с нашими союзниками и партнерами в НАТО <...> так важны», — приводит ТАСС слова Нуланд.

Подобные заявления о стремлении Москвы к воссозданию СССР звучат в Вашингтоне не в первый раз. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко ранее отмечал, что Россия выступает за равноправное сотрудничество с государствами СНГ и не намерена воссоздавать Советский Союз, как это пытается представить Запад.

Руденко обратил внимание на «стремление Запада превратить постсоветское пространство в зону постоянных конфликтов и напряженности». «Свою задачу видим в противодействии подобной политике», — указал дипломат.