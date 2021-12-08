Найдены тела троих пропавших в Игарке

Спасатели обнаружили в реке Енисей тела трех погибших из шести пропавших в Игарке, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

В субботу четверо мужчин отправились на снегоходах в избу, расположенную на расстоянии около 40 километрах от Игарки вверх по реке Енисей, вернуться они должны были вечером 28 ноября. Но они перестали выходить на связь. Мужчин начала искать полиция с привлечением авиатехники.

В среду группа волонтеров из шести человек на снегоходах направились на поиски пропавших, но установить их местонахождение поисковой группе не удалось. Двое волонтеров 20 и 35 лет отъехали от берега к руслу реки Енисей, где на снегоходах провалились в полынью.

Позже были найдены снегоходы пропавших в реке. Все это время в Игарке держится морозная погода.

«В радиусе около 200 метров от ранее обнаруженных снегоходов, вниз по течению реки Енисей от предполагаемого места утопления обнаружены тела троих мужчин из числа пропавших местных жителей. Тела мужчин обнаружены в воде в ходе бурения ледовой поверхности для погружения специальных средств», — говорится в сообщении.

Будет проведена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти погибших. Поиски людей продолжат.