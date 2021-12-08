НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Переговоры Путина и Байдена продлились два часа

Источник:
Sibnet.ru
449 2
Фото: © пресс-служба президента РФ

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена продлились два часа, встреча проходила по закрытому каналу видеосвязи.

Путин во время переговоров находился в Сочи, а Байден — в Вашингтоне. В прямом эфире показали только начало встречи, где главы государств поприветствовали друг друга и обменялись несколькими репликами.

Так, Байден после приветствия выразил сожаление, что они с Путиным не смогли встретиться на саммите G20 в Риме. Он также отметил, что надеется в следующий раз пообщаться с российским коллегой лично.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее рассказал, что на встрече будут обсуждаться «кризисные темы». Лидеры поговорят о ситуации на Украине, работе дипломатических ведомств, продвижении НАТО на восток.

Виртуальная встреча стала второй для Путина и Байдена. Первые переговоры прошли в очном формате в Женеве в июне этого года.

Еще по теме
Украина одобрила задержание Поклонской за измену
Трамп посчитал встречу Байдена и Путина неравным матчем для США
Белый дом назвал время начала переговоров Путина и Байдена
Лидеры Запада призвали Россию не нападать на Украину
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Дерипаска порассуждал о развитии экономики в Сибири
Экологическая модернизация Омского НПЗ получила высокую оценку
«Нива» провалилась под лед в Бурятии
Новые турникеты поставили на «Речном вокзале» впервые с 70-х годов
Самое популярное
Россия заблокировала анонимную сеть Tor
Россия ограничит использование старых автомобилей
Энтузиаст показал фотореалистичную бурю в GTA V
Опубликована карта «вторжения» России на Украину
Обсуждение (2)
Картина дня
Переговоры Путина и Байдена продлились два часа
Антимасочник устроил смертельную перестрелку в Москве
Роскомнадзор пригрозил Tor полной блокировкой
Лучший камерофон Sony станет доступен россиянам
Мультимедиа
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

corrector

кучка предателей развалила страну , наплевав на народный референдум

Denis CENTR

Ничего, пройдёт лет 5 и будете скучать по такой инфляции (8,4%). За 20 с лишним лет неужели вы не разобрались...

west_nik

России окраина, как зайцу стоп-сигнал, чтобы содержать разграбленную территорию. Единственная составляющая,...

userkc

существенно большая часть того что видите вокруг построено при СССР, при коммунистах
Sibnet.Ru