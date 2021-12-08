Переговоры Путина и Байдена продлились два часа

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена продлились два часа, встреча проходила по закрытому каналу видеосвязи.
Путин во время переговоров находился в Сочи, а Байден — в Вашингтоне. В прямом эфире показали только начало встречи, где главы государств поприветствовали друг друга и обменялись несколькими репликами.
Так, Байден после приветствия выразил сожаление, что они с Путиным не смогли встретиться на саммите G20 в Риме. Он также отметил, что надеется в следующий раз пообщаться с российским коллегой лично.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее рассказал, что на встрече будут обсуждаться «кризисные темы». Лидеры поговорят о ситуации на Украине, работе дипломатических ведомств, продвижении НАТО на восток.
Виртуальная встреча стала второй для Путина и Байдена. Первые переговоры прошли в очном формате в Женеве в июне этого года.
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