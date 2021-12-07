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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Рассекречена неприятная особенность S.T.A.L.K.E.R. 2

Источник:
Wccftech
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Фото: © stalker2.com

Установка S.T.A.L.K.E.R. 2 потребует порядка 180 гигабайт на диске компьютера или консоли, следует из опубликованной на странице игры информации разработчиков.

Точные данные станут известны на финальном этапе, так как окончательный размер файлов S.T.A.L.K.E.R. 2 будет зависеть от версии игры и платформы, на которой она будет запускаться, пишет издание Wccftech.

Специалисты отмечают, что такие высокие требования к наличию свободного места могут оказаться неприятной особенностью для пользователей, которые массового столкнуться с нехваткой свободного места на устройстве.

Так как новая игра является достаточно ресурсоемкой, ее рекомендуется устанавливать на SSD-накопители. При этом такие накопители с установленной операционной системой и программами нередко попросту не имеют свободный объем в 180 гигабайт.

S.T.A.L.K.E.R. 2 может оказаться рекордной игрой по данному показателю. При этом разработчики заблаговременно предупреждали, что использование в качестве движка пятой версии Unreal Engine сделает игру очень тяжелой.

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Игры #Экшены
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