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Путин назвал главную проблему россиян

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Главной проблемой жителей России на сегодня является рост инфляции, в 2022 году необходимо обеспечить ее возвращение к целевому уровню, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Главной проблемой сегодня и для экономики, и для граждан является рост инфляции. На конец ноября она составила 8,4%. В 2022 году необходимо обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню в 4%», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что для борьбы с инфляцией нужно делать акцент на увеличении предложения товаров и услуг на внутреннем рынке. В первую очередь это касается продовольственных товаров.

Путин также отметил, что рост цен носит глобальный характер, а основные причины данного явления — чрезвычайно мягкая бюджетная политика ряда зарубежных стран, в основном развитых экономик.

Темпы ускорения инфляции в России стали рекордными с 2014 года, когда экономика переживала шок от обвала нефти и девальвации. Общий показатель по итогам года превысит 8%, при этом продовольственная инфляция ожидается двузначной.

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