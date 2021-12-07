Путин назвал главную проблему россиян

Главной проблемой жителей России на сегодня является рост инфляции, в 2022 году необходимо обеспечить ее возвращение к целевому уровню, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Главной проблемой сегодня и для экономики, и для граждан является рост инфляции. На конец ноября она составила 8,4%. В 2022 году необходимо обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню в 4%», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что для борьбы с инфляцией нужно делать акцент на увеличении предложения товаров и услуг на внутреннем рынке. В первую очередь это касается продовольственных товаров.

Путин также отметил, что рост цен носит глобальный характер, а основные причины данного явления — чрезвычайно мягкая бюджетная политика ряда зарубежных стран, в основном развитых экономик.

Темпы ускорения инфляции в России стали рекордными с 2014 года, когда экономика переживала шок от обвала нефти и девальвации. Общий показатель по итогам года превысит 8%, при этом продовольственная инфляция ожидается двузначной.