Роскомнадзор пригрозил Tor полной блокировкой

Роскомнадзор потребовал от анонимной сети Tor удалить «запрещенную информацию», в противном случае браузер заблокируют на территории России. Соответствующее письмо ведомства опубликовано на GitLab.

Регулятор указывает, что необходимая к удалению «запрещенная информация» размещена на странице, посвященной проекту Tor. При этом из письма остается неясным, что именно Роскомнадзор посчитал запрещенным.

«В случае непринятия провайдером хостинга или владельцем сайта мер по удалению запрещенной информации в сети Интернет, будет принято решение о включении в единый реестр сетевого адреса, а доступ к нему будет ограничен», — отмечается в письме.

Часть узлов, к которым подключаются клиенты Tor, блокируются в России с 1 декабря. После этого пользователи отдельных операторов связи начали сообщать о проблемах браузера. При этом сеть пока остается частично работоспособной.

Ряд государств, среди которых Китай, Иран, Эфиопия, уже делали попытки заблокировать Tor на национальном уровне. Все блокировки оказались безрезультатными — разработчики браузера внедрили технологии Obfsproxy и Bridge Guard, которые защитили трафик.

Tor — анонимная сеть, основанная на принципе луковой маршрутизации, при которой сообщения несколько раз шифруются и отправляются через несколько промежуточных маршрутизаторов. Использование Tor является одним из самых популярных методов анонимного выхода в интернет.