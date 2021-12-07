Антимасочник устроил смертельную перестрелку в Москве

Мужчина открыл стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, два человека погибли, еще трое получили ранения.

По предварительным данным, причиной стрельбы стал отказ мужчины надеть маску в помещении МФЦ. Тогда охранник попробовал выпроводить его, после чего москвич достал пистолет и начал стрелять.

Стрелявший — москвич 45 лет. Он попытался скрыться, но его задержали вызванные на место стрельбы силовики. Сейчас устанавливается личность гражданина, уточняются мотивы преступления.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы. Мэр Москвы Сергей Собянин принес соболезнования пострадавшим и семьям погибших. «Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым», — написал он в Twitter.