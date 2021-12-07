Украина одобрила задержание Поклонской за измену

Суд на Украине удовлетворил направленное прокурором ходатайство о задержании российского посла в Кабо-Верде и бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской по делу о государственной измене.

«Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание бывшего так называемого прокурора аннексированного Крыма, подозреваемого в государственных изменах», — говорится в постановлении суда.

Ранее депутаты Верховной Рады подчеркнули, что Украина сделает все, чтобы Поклонскую арестовали и заключили под стражу. Однако для этого потребуется содействие властей Кабо-Верде.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет добиваться экстрадиции Поклонской из Кабо-Верде, куда она была назначена послом. На Украине Поклонскую обвиняют в соучастии в действиях по захвату власти и военных преступлениях.