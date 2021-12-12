НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Эксперт рассказала о нужных витаминах и добавках зимой

Источник:
«Известия»
476 0
Фото: © Sibnet.ru

Люди, чтобы укрепить иммунитет, в зимнее время года должны употреблять витамины D, C и цинк, напомнила тренер по целостному образу жизни и питанию Холли Зокколан.

Витамин D организм получает из солнечного света, однако зимой наблюдается его недостаток, поэтому этот витамин стоит принимать дополнительно. Он содержится в жирной рыбе, сыре, яичных желтках и мясных субпродуктах, приводят «Известия» слова Зокколан.

Цинк и витамин С помогают зимой бороться с простудой. Витамин C также важен для восстановления тканей организма, рассказала эксперт.

Есть и фрукты, которые особенно полезно есть в зимний период. Прежде всего речь идет об авокадо. Этот фрукт полезен благодаря содержащейся в нем аскорбиновой кислоте. Кроме того, зимой полезна айва, в составе которой присутствуют витамины В, Е и РР, а также клетчатка, пектин, каротин и дубильные вещества.

Апельсины укрепляют иммунитет благодаря содержанию витамина Р, аскорбиновой кислоте, каротину, кальцию и фруктовым кислотам.Также этот фрукт полезен для укрепления зубов, костной и нервной систем, очищения печени и нормализации работы ЖКТ.

Еще по теме
Ученые рассказали о расстройстве потенции после COVID-19
Названы самые опасные позы для сна
Фотография со вспышкой поможет обнаружить рак
Польза обезжиренных продуктов оказалась мифом
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Рабочий погиб в тувинском руднике при обрушении породы
Омич стал угонщиком из-за расставания с девушкой
Уголовное дело возбудили после убийства младенца в Туве
Новосибирские ученые создали «допинг» из сибирских растений
Самое популярное
Instagram собрал для каждого пользователя лучшие моменты года
Раскрыты новые подробности S.T.A.L.K.E.R. 2
BadComedian высмеял Фонд кино за требование денег с военного фильма
США назвали причину атомной бомбардировки России
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин рассказал, как подрабатывал частным извозом в 1990-е годы
Аналитик назвал три точки мира, где может начаться война
Опасное вождение начнут фиксировать дорожными камерами
Пентагон испытал «летающий авианосец»
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
37
Признание Крыма частью России назвали неизбежным
29
Путин рассказал, как подрабатывал частным извозом в 1990-е годы
27
Путин нашел кадровых сотрудников ЦРУ в правительстве России
25
Кремль исключил воссоздание СССР
25
Появилась идея переименовать Архангельск в Путинград
Sibnet.Ru