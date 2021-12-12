Эксперт рассказала о нужных витаминах и добавках зимой

Люди, чтобы укрепить иммунитет, в зимнее время года должны употреблять витамины D, C и цинк, напомнила тренер по целостному образу жизни и питанию Холли Зокколан.

Витамин D организм получает из солнечного света, однако зимой наблюдается его недостаток, поэтому этот витамин стоит принимать дополнительно. Он содержится в жирной рыбе, сыре, яичных желтках и мясных субпродуктах, приводят «Известия» слова Зокколан.

Цинк и витамин С помогают зимой бороться с простудой. Витамин C также важен для восстановления тканей организма, рассказала эксперт.

Есть и фрукты, которые особенно полезно есть в зимний период. Прежде всего речь идет об авокадо. Этот фрукт полезен благодаря содержащейся в нем аскорбиновой кислоте. Кроме того, зимой полезна айва, в составе которой присутствуют витамины В, Е и РР, а также клетчатка, пектин, каротин и дубильные вещества.

Апельсины укрепляют иммунитет благодаря содержанию витамина Р, аскорбиновой кислоте, каротину, кальцию и фруктовым кислотам.Также этот фрукт полезен для укрепления зубов, костной и нервной систем, очищения печени и нормализации работы ЖКТ.