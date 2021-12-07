Экологическая модернизация Омского НПЗ получила высокую оценку

Ключевые экологические проекты Омского нефтеперерабатывающего завода «Газпром нефти» — очистные сооружения «Биосфера», комплекс переработки нефти, установка гидроочистки и депарафинизации дизельного топлива и другие — отмечены руководством проектного офиса «Чистый воздух», сообщила пресс-служба ОНПЗ.

В сводный план федерального проекта входят девять экологических мероприятий Омского НПЗ. Инвестиции «Газпром нефти» в них превышают 100 миллиардов рублей.

«Мы увидели, что на Омском НПЗ некоторые мероприятия уже завершены, некоторые в высокой степени готовности. И дополнительно отметили, что в плане охраны окружающей среды и, в частности, защиты воздуха компания также проводит много небольших мероприятий, о которых скромно умалчивает. На каждой технологической стадии, в каждой операции идет двойной контроль, чтобы улавливать малейшие выбросы и минимизировать нагрузку на атмосферный воздух», — отметил руководитель Федерального проектного офиса «Чистый воздух» при Минприроды РФ Максим Корольков.

Благодаря модернизации ОНПЗ воздействие завода на окружающую среду снизилось на 40%. С завершением всех работ по обновлению оборудования оно сократится еще на 25%.

«С самого начала модернизации Омский НПЗ взял на себя серьезные обязательства по реализации масштабных проектов, которые дадут высокий экологический эффект. Забота об окружающей среде стала одним из главных приоритетов для предприятия. Мы убеждены, что повышение эффективности в промышленности сегодня в обязательном порядке должно сопровождаться внедрением природоохранных технологий», — сообщил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Представителю Минприроды РФ также показали автоматизированную систему мониторинга воздуха, которую ОНПЗ внедряет на ключевых производственных установках. Данные о параметрах воздуха в онлайн-режиме поступают в контролирующие органы — это обеспечивает максимальную открытость предприятия.

Практику создания таких систем мониторинга необходимо тиражировать на все промышленные объекты в стране, считает председатель «Российского экологического общества» и Экспертного совета по экологии при губернаторе Омской области Рашид Исмаилов.

«Открытость и доступность информации для граждан, особенно в части, касающейся экологической безопасности, — уже не просто тренд, а требование времени. Мы должны знать, чем дышим, поэтому призываем все хозяйствующие субъекты быть открытыми. Сегодня мы убедились в этом на примере Омского НПЗ. Сейчас идет формирование большой федеральной системы мониторинга воздуха. Компания будет в нее интегрирована, и это как раз пример того, как тренд на открытость реализуется на практике», — сказал он.