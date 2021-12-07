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Трамп посчитал встречу Байдену и Путина неравным матчем для США

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что предстоящие во переговоры в формате видеоконференции между президентами России и Соединенных Штатов Владимиром Путиным и Джо Байденом будут неравным матчем для США.

«Выборы президента США были украдены, вот что мы получили в результате. Этот матч вообще нельзя было разрешать. Это все равно, что выставить "Патриотов Новой Англии" против школьной команды», — цитирует ТАСС Трампа.

Экс-президент США добавил, что он сам всегда действовал по отношению к России жестко, хотя ему самому Путин и нравился. «Никто не был таким жестким с Россией, как я», — добавил он.

Путин и Байден 7 декабря проведут переговоры по видеосвязи. Как сообщил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президенты обсудят напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам РФ и инициативу российского лидера о гарантиях безопасности.

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