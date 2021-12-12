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Ученые рассказали о расстройстве потенции после COVID-19

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области

Международная группа ученых выяснила, какие физиологические и психологические факторы влияют на нарушение эректильной функции после перенесенного COVID-19, говорится в отчете, опубликованном на портале PubMed.

Исследователи пришли к выводу, что расстройство потенции при COVID-19 связано с целым комплексом физиологических и психологических факторов. Специалисты считают, что практически любое вызванное коронавирусом респираторное, неврологическое, сердечно-сосудистое или эндокринное осложнение может негативно повлиять на мужское сексуальное здоровье.

Например, известно, что при нехватке кислорода эректильная функция снижается. А у многих пациентов, перенесших ковид были проблемы с легкими. Кислородная недостаточность снижает производство оксида азота, необходимого для увеличения объема и отвердения полового члена, приводит РИА Новости отчет ученых.

Ученые установили также, что коронавирус распространяется в эндотелиальных клетках мужского полового члена. Это негативно сказывается на снабжении полового органа кровью и, соответственно, на эректильной функции.

Помимо чисто физиологических, ученые выделяют несколько косвенных причин. Прежде всего, это побочные действия лекарств. А также стресс из-за госпитализации и социально-экономических факторов, таких как вынужденная изоляция, страх увольнения и финансовые трудности.

Тема: Коронакризис
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COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
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