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«Нива» провалилась под лед в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Бурятии

Автомобиль «Нива» провалился на тонком льду Кичерского озера в Бурятии, сообщает ГУ МЧС по региону.

В 10 километрах севернее села Холодное на Кичерском озере произошел провал под лед автомобиля «Нива». Глубина в месте провала составила около полутора метров.

Автомобиль достали из воды силами владельца авто и местных жителей. Пострадавших нет. Установлен виновник происшествия, в отношении которого предполагается применение мер административного воздействия.

Инспекторы ГИМС предупреждают, что на водоемах республики начинается формирование ледового покрова. Выезд и выход на лед крайне опасен. В Бурятии официально не открыта ни одна ледовая переправа и ледовая дорога.

Толщина льда, для нахождения на нем человека должна составлять не менее 7 сантиметров, для легкового автомобиля — 30 сантиметров. 

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Бурятия #Происшествия
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