«Нива» провалилась под лед в Бурятии

Автомобиль «Нива» провалился на тонком льду Кичерского озера
в Бурятии, сообщает ГУ МЧС по региону.
В 10 километрах севернее села Холодное на Кичерском озере
произошел провал под лед автомобиля «Нива». Глубина в месте провала составила
около полутора метров.
Автомобиль достали из воды силами владельца авто и местных
жителей. Пострадавших нет. Установлен виновник происшествия, в отношении
которого предполагается применение мер административного воздействия.
Инспекторы ГИМС предупреждают, что на водоемах республики
начинается формирование ледового покрова. Выезд и выход на лед крайне опасен. В
Бурятии официально не открыта ни одна ледовая переправа и ледовая дорога.
Толщина льда, для нахождения на нем человека должна составлять не менее 7 сантиметров, для легкового автомобиля — 30 сантиметров.