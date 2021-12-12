Диетолог посоветовала полезный салат «Оливье»

Полезная версия салата «Оливье» содержит меньше жира и соли, но зато больше белка, рассказала диетолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха.

Прежде всего, она предложила заменить колбасу мясом. «Вареная колбаса - продукт высокой технологической переработки. В ней много жира и консервантов, а содержание белка относительно невелико. Говядина же не содержит никаких добавок - это "чистый" и полезный продукт, в котором больше белка и меньше жира, чем в колбасных изделиях», — приводит «Российская газета» слова диетолога.

Чтобы уменьшить в салате содержание сахара и соли, можно использовать свежие огурцы вместо соленых, предложила Макуха. Она отметила, что вместе с заправкой есть риск получить не только вредные вещества, но и массу скрытых калорий.

«Альтернатива магазинному майонезу — домашний. Он простой в приготовлении и содержит в два с лишним раза меньше калорий», — посоветовала диетолог.

Правда, и выйдет полезный салат дороже. По данным «СберМаркета», продукты для полезного оливье на семью из четырех человек будут стоить 993 рубля.