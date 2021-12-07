WhatsApp запустил новую функцию контроля сообщений

Пользователи WhatsApp теперь смогут включить исчезающие сообщения по умолчанию для всех новых чатов, говорится в официальном блоге мессенджера.

Раньше пользователи могли задать в настройках автоматическое удаление чата через семь дней. Теперь же у них появилась дополнительная опция — 24 часа или 90 дней.

В WhatsApp теперь можно по умолчанию включить функцию исчезновения сообщений для всех новых чатов. Как только пользователь активирует эту опцию, приложение будет отображать собеседнику, что чат удалится через определенное время.

Опция уже доступна в релизной версии приложения для Android и iOS. Чтобы применить ее, нужно перейти в настройки конфиденциальности и выбрать пункт «Таймер сообщений».