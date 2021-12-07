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Красноярские школьники подожгли баню и дом учителя

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Два подростка подожгли сначала баню и сарай учителя, а потом дачный дом в Красноярском крае, сообщает ГУ МВД по региону.

Предварительно установлено, что двое 15-летних школьников из хулиганских побуждений облили бензином и подожгли баню и сарай в поселке Памяти 13 Борцов. Сумма материального ущерба составила 100 тысяч рублей.

Затем несовершеннолетние пытались поджечь дачный дом, также стоящий на участке, но дом успели потушить пожарные. По данным местных СМИ, школьники поджигали имущество учителя.

Следователи возбудили уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества), а также частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 167 УК РФ по факту покушения на противоправное деяние. Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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