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Пентагон испытал «летающий авианосец»

Источник:
РИА Новости
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Фото: DARPA

Соединенные Штаты испытали проект Gremlin — транспортный самолет C-130A с экспериментальными беспилотниками X-61A на борту, говорится в сообщении Пентагона.

«В случае успеха ВВС США получат совершенно новые боевые возможности. Мы сможем запускать дроны в воздух на границе зоны действия ПВО противника. Самолет-носитель остается вне зоны поражения, а рой запущенных с него дронов собирает информацию, идентифицирует цели и выполняет другие функции в опасной для летчиков зоне», — приводит РИА Новости слова менеджера проекта Gremlin Тим Китер.

Дроны в последних военных конфликтах доказали свою эффективность. Они ведут разведку, указывают цели, наносят удары и выполняют роль узлов связи. Но у них есть недостаток — малый радиус действия.

Пентагон для решения этой проблемы и запустил проект Gremlins — недорогие БПЛА среднего размера с полуавтономной системой управления. Дроны базируются на специальном самолете С-130А. После выполнения боевой задачи беспилотник стыкуется с док-станцией, которую на тросе тащит самолет, и транспортник втягивает его в грузовой отсек.

X-61A — беспилотник самолетного типа с турбореактивным двигателем. Его длина — 4,2 метра, размах крыльев — около 3,5 метра. Взлетная масса — 680 килограммов. Дальность — 560 километров.

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