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Президент Финляндии рассказал, кого уважает Путин

Источник:
The Times
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Президенты Финляндии и России Саули Ниинистё и Владимир Путин
Президенты Финляндии и России Саули Ниинистё и Владимир Путин
Фото: © Пресс-служба президента России

Президент Финляндии Саули Ниинистё заслужил репутацию человека, к которому прислушивается российский лидер Владимир Путин. Он рассказал, какие качества ценит глава России.

Ниинистё — один из немногих лидеров, которым удается поддерживать хорошие отношения и со своими западными союзниками, с Путиным, с которым он лично встречался 12 раз. 73-летний президент Финляндии «научился ступать осторожно» и «сумел выторговать уступки» у российского лидера, пишет британская газета The Times.

По словам Ниинистё, Путин особо ценит взаимоуважение. «Он презирает слабость, но одновременно питает глубокую потребность в том, чтобы его воспринимали всерьез», — сказал глава Финляндии в интервью британскому изданию.

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«С русскими важнее всего — не дискредитировать и не игнорировать их», — сказал Ниинистё. В качестве примера он привел экс-мэра финского города Турку, который знаком с Путиным еще с тех пор, когда тот занимал пост в администрации Санкт-Петербурга. Российский лидер не забыл того уважения, которое ему выказывал мэр, и по сей день приглашает его в гости в Москву.

Вместе с тем Путин также ценит «в своих партнерах» и твердость характера. Так, несмотря на то, что после украинских событий 2014 года Финляндия одной из первых стран осудила действия России, ущерба отношениям между Москвой и Хельсинки это не нанесло, отмечает The Times.

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Политика #Мир #Говорят о России
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