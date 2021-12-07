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Древнее жертвоприношение человека нашли в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео на канале «Новая археология» на YouTube

Археологи нашли древнее святилище, где могли приносить в жертву людей на памятнике Тартас-1 в Венгеровском районе Новосибирской области, сообщила старший научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Наталья Ефремова на канале «Новая археология» на YouTube .

«На юго-западной периферии памятника мы встретили очень интересные объекты. Артефакты, обнаруженные здесь, позволили предположить, что перед нами культовый комплекс, связанный не только с погребальной обрядностью древнего человека, но и с бронзо-литейным производством», — сказала Ефремова.

В комплексе ученые обнаружили несколько жертвенных ям, в которых были кости животных и фрагменты керамики, а также изогнутые бронзовые наконечники копий. Также на месте нашли кости человека, которого, возможно, принесли в жертву. Святилище относится к восточному варианту пахомовской археологической культуры (10-8 веков до нашей эры).

Здесь же обнаружили зачатки бронзово-литейного производства. Археологи нашли нескольких ям со следами от огня и всплесками бронзы.

Раскопки на неолитическом комплексе Тартас-1 ведутся там несколько лет. Основные захоронения принадлежат андроновской культуре, которая датируется 17-14 веками до нашей эры.


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