Врач рассказал об опасности COVID для подростков

Подростки стали тяжелее переносить коронавирусную инфекцию, также они могут сильнее заболеть после прививки, но это необходимый риск, сообщил инфекционист Андрей Поздняков.

«С тех пор, как распространился Дельта-штамм вируса, подростки тоже стали тяжелее переносить инфекцию: появились среднетяжелые и тяжелые случаи течения с поражением легких», — цитирует Позднякова пресс-служба «Инвитро-Сибирь».

По словам инфекциониста, после заболевания у детей может развиться мультисистемный воспалительный синдром — серьезное осложнение, требующее стационарного лечения.

Синдром мультисистемного воспаления поражает сразу несколько систем организма. Он вызывает высокую (38.5°C и выше) температуру, понижение давления, кислородную недостаточность, в некоторых случаях — отказ органов. Предполагается, что синдром может быть осложнением от коронавируса, в том числе и бессимптомного. Последствия заболевания в долгосрочной перспективе пока не известны.

«Кроме того, зараженные дети – дополнительные источники инфекции. Они могут заражать родственников: непривитых, пожилых, с фоновой патологией и так далее. Поэтому вакцинация подростков нужна для их защиты от тяжелого течения инфекции и защиты окружающих, для которых они могут стать источником инфекции», — сказал Поздняков.

Он предупредил, что после вакцинации подростков возможно два варианта развития событий: ребенок либо не заболеет, либо наоборот, будет переносить коронавирус тяжелее.

«Однако сейчас мы находимся в условиях, когда вакцинация чрезвычайно важна, поэтому надо прививаться, но быть осторожным», — уверен врач.