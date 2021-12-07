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Врач рассказал об опасности COVID для подростков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Подростки стали тяжелее переносить коронавирусную инфекцию, также они могут сильнее заболеть после прививки, но это необходимый риск, сообщил инфекционист Андрей Поздняков.

«С тех пор, как распространился Дельта-штамм вируса, подростки тоже стали тяжелее переносить инфекцию: появились среднетяжелые и тяжелые случаи течения с поражением легких», — цитирует Позднякова пресс-служба «Инвитро-Сибирь».

По словам инфекциониста, после заболевания у детей может развиться мультисистемный воспалительный синдром — серьезное осложнение, требующее стационарного лечения.

Синдром мультисистемного воспаления поражает сразу несколько систем организма. Он вызывает высокую (38.5°C и выше) температуру, понижение давления, кислородную недостаточность, в некоторых случаях — отказ органов. Предполагается, что синдром может быть осложнением от коронавируса, в том числе и бессимптомного. Последствия заболевания в долгосрочной перспективе пока не известны.

«Кроме того, зараженные дети – дополнительные источники инфекции. Они могут заражать родственников: непривитых, пожилых, с фоновой патологией и так далее. Поэтому вакцинация подростков нужна для их защиты от тяжелого течения инфекции и защиты окружающих, для которых они могут стать источником инфекции», — сказал Поздняков.

Он предупредил, что после вакцинации подростков возможно два варианта развития событий: ребенок либо не заболеет, либо наоборот, будет переносить коронавирус тяжелее.

«Однако сейчас мы находимся в условиях, когда вакцинация чрезвычайно важна, поэтому надо прививаться, но быть осторожным», — уверен врач.

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