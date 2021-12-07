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Фильм от России «Разжимая кулаки» вошел в лонг-лист «Оскара»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Разжимая кулаки»

Драма российского режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки» о жизни в североосетинском шахтерском городке вошла в лонг-лист Оскара в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», сообщается на сайте премии.

Всего в лонг-лист вошли 93 кинокартины, которые претендуют на «Оскар» в номинации лучшего фильма на иностранном языке. Шорт-лист из 15 фильмов будет объявлен 21 декабря. Номинанты на премию станут известны 8 февраля 2022 года.

Сюжет картины «Разжимая кулаки» разворачивается в городке Мизур в Северной Осетии, куда отец перевез свою семью после трагических событий. Двух сыновей и дочь он воспитывает строго, не зная границ между заботой и гиперопекой. Старший сын уже сбежал от опеки в ближайший крупный город на заработки. Младший еще не вполне осознал, чего хочет от жизни, а дочь активно строит планы побега.

94-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 27 марта 2022 года на сцене домашнего кинотеатра киноакадемии Dolby Theatre в Голливуде.

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