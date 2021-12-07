Белый дом назвал время начала переговоров Путина и Байдена

Переговоры в видеоформате президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена запланирована на 18.00 по Москве во вторник, 7 декабря. Они пройдут в закрытом для прессы режиме, говорится в сообщении Белого дома.

Перед началом переговоров у Байдена запланирован ежедневный разведбрифинг. Других мероприятий в графике американского лидера во вторник нет, сообщили ТАСС в пресс-службе Белого дома.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден намерен на переговорах с Путиным сосредоточиться на теме Украины. По словам американского госсекретаря Энтони Блинкена, лидер Соединенных Штатов также заявит о настрое Вашингтона на стабильные отношения с Москвой.

Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, предстоящий онлайн-саммит Путина и Байдена не будет транслироваться целиком, планируется показать первые кадры со встречи, затем общение лидеров будет закрытым.

Предыдущий саммит Путина и Байдена состоялся в июне в Женеве, тогда президенты участвовали в нем лично, а не по видеосвязи.