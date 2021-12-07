Пятая часть россиян не расшифровала СССР

Каждый пятый взрослый россиянин не смог правильно расшифровать аббревиатуру СССР, основные ассоциации с Советским Союзом — вера в светлое будущее, уверенность в завтрашнем дне, детство, показал опрос ВЦИОМ.

Большинство опрошенных россиян (82%) знают, как расшифровывается аббревиатура СССР — Союз Советских Социалистических Республик. 11% признались, что не знают расшифровку, а еще 8% сделали это с ошибками, сообщается в исследовании ВЦИОМ.

Вспомнить все 15 республик смогли только 6% опрошенных. Более четверти опрошенных — 27% — не смогли назвать ни одной республики. Чаще всего забывали о РСФСР — Российской Советской Федеративной Социалистической Республике. Лучше всего россияне помнят, что в состав Советского Союза входила Украинская (65%) и Белорусская ССР (59%).

Каждый пятый (21%) россиянин сообщил, что Советский Союз у него ассоциируется с такими понятиями, как вера в светлое будущее, стабильность, спокойствие или уверенность в завтрашнем дне. Для 13% россиян СССР связан с положительными эмоциями, ностальгией и приятными воспоминаниями, у 11% — с собственными детством и юностью или же с молодостью родителей.

Самая популярная среди респондентов отрицательная коннотация, связанная с Советским Союзом, — это дефицит товаров, очереди в магазинах, талоны. Только у 1% россиян СССР связан с красным террором, репрессиями, расстрелами и ГУЛАГом. Столько же вспомнили про железный занавес.