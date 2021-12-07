НАВЕРХ
Актуальная тема
Бывший СССР
Актуальная тема
Бывший СССР
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Пятая часть россиян не расшифровала СССР

Источник:
Sibnet.ru
190 2
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Каждый пятый взрослый россиянин не смог правильно расшифровать аббревиатуру СССР, основные ассоциации с Советским Союзом — вера в светлое будущее, уверенность в завтрашнем дне, детство, показал опрос ВЦИОМ.

Большинство опрошенных россиян (82%) знают, как расшифровывается аббревиатура СССР — Союз Советских Социалистических Республик. 11% признались, что не знают расшифровку, а еще 8% сделали это с ошибками, сообщается в исследовании ВЦИОМ.

Вспомнить все 15 республик смогли только 6% опрошенных. Более четверти опрошенных — 27% — не смогли назвать ни одной республики. Чаще всего забывали о РСФСР — Российской Советской Федеративной Социалистической Республике. Лучше всего россияне помнят, что в состав Советского Союза входила Украинская (65%) и Белорусская ССР (59%).

Каждый пятый (21%) россиянин сообщил, что Советский Союз у него ассоциируется с такими понятиями, как вера в светлое будущее, стабильность, спокойствие или уверенность в завтрашнем дне. Для 13% россиян СССР связан с положительными эмоциями, ностальгией и приятными воспоминаниями, у 11% — с собственными детством и юностью или же с молодостью родителей.

Самая популярная среди респондентов отрицательная коннотация, связанная с Советским Союзом, — это дефицит товаров, очереди в магазинах, талоны. Только у 1% россиян СССР связан с красным террором, репрессиями, расстрелами и ГУЛАГом. Столько же вспомнили про железный занавес.

Тема: Бывший СССР
Шушкевич рассказал о развале СССР под бутылку коньяка
Почему в СССР входные двери открывались внутрь
Путин назвал причину развала СССР
Хасбулатов указал на реального виновника распада СССР
смотреть все
Жизнь #История
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Инфекционист рассказал об отличиях «Спутника» для подростков
Космоснимки Новосибирска 1979 года показали исчезновение водоемов
Газ взорвался в жилом доме под Новосибирском
Лидеров иркутской организации «Свидетелей Иеговы» арестовали
Самое популярное
Россия заблокировала анонимную сеть Tor
Переизданная трилогия игр GTA получила гигантский патч
Россия ограничит использование старых автомобилей
Цена на УАЗ «Патриот» в США вызвала удивление
Обсуждение (2)
Картина дня
Лидеры Запада призвали Россию не нападать на Украину
США объявили бойкот Олимпийских игр в Китае
Пятая часть россиян не расшифровала СССР
Антиваксеров в Кремле обвинили в стремлении уничтожить народ
О самом главном
Закрывается коридор затмений: что принесет 4 декабря?
На языке кошек: как понять питомца
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
38
Путин поручил увеличить производство продуктов питания
37
Путин рассказал о морском гиперзвуковом оружии России
37
Лавров и Блинкен устроили перепалку по поводу Украины
27
Опубликована карта «вторжения» России на Украину
27
США предсказали катастрофу в случае войны за Украину
Sibnet.Ru