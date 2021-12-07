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Космоснимки Новосибирска 1979 года показали исчезновение водоемов

Источник:
Sibnet.ru
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Космические снимки Новосибирска 1979 года показали, как исчезали зеленые зоны и водоемы в городе при застройке жилых массивов и общественных зданий.

Космические снимки Новосибирска 1979 года с американского спутника KH-9 Hexagon опубликовали на сайте spymaps.space. В марте этого года на сайте уже публиковали снимки 1965 года. За 14 лет город сильно изменился.

«Глубокий лог в центре города, в котором течет река Каменка, и прилегающие овраги исчезают. Реку до улицы Фрунзе берут в коллектор, частные дома по берегам реки расселяют, пойму реки замывают песком со дна Оби», — написал член Общественного экспертного совета при мэре Новосибирска по вопросам градостроительства, общественник Михаил Рязанцев на странице в Facebook.

По его словам, панельные районы в центре и от центра идут в наступление на деревянные индивидуальные дома. В это время начинается строительство микрорайонов на окраинах «с нуля». «Затулинский», «Волочаевский», «Золотая Нива».


«На болотах возникают Троллейный, Западный и Юго-Западный ж/м. От хаотичной частной застройки место бережет рельеф, но под высотную застройку город щедро отсыпает/намывает территории песком. На снимках видно, как исчезают озера на остановке "Озерная" и растет Юго-западный котлован», — написал Рязанцев.

Он добавил, что зеленые зоны тогда тоже вырубали — на площади Кондратюка в 60-е еще был большой сквер, который исчез после строительства кольца и развязки.

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