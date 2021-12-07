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Газ взорвался в жилом доме под Новосибирском

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Новосибирской области

Хлопок газа произошел в жилом доме в Тогучине Новосибирской области, пострадал один человек, сообщило во вторник СУ СКР по региону.

По данным следствия, хлопок газового баллона произошел в жилом доме на Вокзальной улице в Тогучине утром во вторник. Пострадавшего мужчину доставили в больницу.

По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, пожарные потушили открытый огонь, который повредил квартиру. Из дома самостоятельно эвакуировались 12 человек. 

На место ЧП выехали следователи. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

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