Газ взорвался в жилом доме под Новосибирском

Фото: © ГУ МЧС по Новосибирской области
Хлопок газа произошел в жилом доме в Тогучине Новосибирской области, пострадал один человек, сообщило во вторник СУ СКР по региону.
По данным следствия, хлопок газового баллона произошел в жилом доме на Вокзальной улице в Тогучине утром во вторник. Пострадавшего мужчину доставили в больницу.
По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, пожарные потушили открытый огонь, который повредил квартиру. Из дома самостоятельно эвакуировались 12 человек.
На место ЧП выехали следователи. По факту происшествия проводится доследственная проверка.
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