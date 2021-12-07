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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ разъяснил ситуацию с пробегом у салонных Lada

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

Пробег до 100 километров считается нормальным у новых автомобилей в салоне, сообщил АвтоВАЗ.

«Так как автомобиль на заводе проходит тестовые испытания и проверку качества, то на новых автомобилях может быть небольшой пробег», — цитирует «Лада.Онлайн» представителя завода.

Максимально допустимый пробег автомобиля (по спидометру) перед продажей его покупателю не должен превышать 100 километров, говорится в технологической инструкции по предпродажной подготовке машины.

Каждый автомобиль Lada после сборки проезжает по тестовому участку, на котором есть имитация бордюров, «лежачий полицейский», покрытие «рыбья кость», два крутых виража, ассиметричная поверхность и брусчатка с крупным и мелким булыжником.

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