АвтоВАЗ разъяснил ситуацию с пробегом у салонных Lada

Пробег до 100 километров считается нормальным у новых автомобилей в салоне, сообщил АвтоВАЗ.

«Так как автомобиль на заводе проходит тестовые испытания и проверку качества, то на новых автомобилях может быть небольшой пробег», — цитирует «Лада.Онлайн» представителя завода.

Максимально допустимый пробег автомобиля (по спидометру) перед продажей его покупателю не должен превышать 100 километров, говорится в технологической инструкции по предпродажной подготовке машины.

Каждый автомобиль Lada после сборки проезжает по тестовому участку, на котором есть имитация бордюров, «лежачий полицейский», покрытие «рыбья кость», два крутых виража, ассиметричная поверхность и брусчатка с крупным и мелким булыжником.