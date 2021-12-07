Вышел тизер сериала по компьютерной игре Resident Evil

Netflix выпустил первый тизер сериала по серии компьютерных игр Resident Evil, премьера проекта запланирована на 2022 год.

В тизере засветились зараженный вирусом доберман Цербер и логотип шоу. Подробности сериала не раскрываются.

Согласно утечкам, сериал расскажет историю семьи Вескеров и будет вести повествование в двух временных линиях. Первая расскажет о переезде сестер Вескер в Нью-Ракун-Сити до вспышки T-вируса. Вторая перенесет зрителя на 10 лет вперед, когда на Земле останется 15 миллионов человек, а более 6 миллиардов уже будут заражены.

В основном актерском составе Лэнс Реддик, Элла Балинска, Тамара Смарт, Сиена Агудонг, Аделин Рудольф и Паола Нуньес. Ожидается, что первый сезон Resident Evil будет состоять из восьми серий.