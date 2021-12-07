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Лидеры Запада призвали Россию не нападать на Украину

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Лидеры ведущих западных стран призвали Россию к «деэскалации напряженности» на границе с Украиной, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон на переговорах с американским лидером Джо Байденом, врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги.

Главы стран «подчеркнули необходимость создания единого фронта перед лицом российских угроз и враждебности». приводит РИА Новости сообщение канцелярии Джонсона. «Лидеры призвали Россию к деэскалации напряженности и подтвердили свою твердую поддержку территориальной целостности Украины», — заявили в Лондоне.

В Париже сообщили, что главы государств выступили за возобновление переговоров между Москвой и Киевом в рамках «нормандского формата».

Киев и западные страны в последнее время выражают обеспокоенность из-за того, что Россия «стягивает силы» к границе с Украиной. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать.

Президент России и США Владимир Путин и Джо Байден во вторник проведут переговоры по видеосвязи. Они, в том числе, обсудят ситуацию на Украине. После разговора лидеры западных стран вновь выступить со специальным обращением.

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