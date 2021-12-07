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Мишустин потребовал сохранить доступность ипотеки

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба президента России

Российские власти должны сохранить ипотечные кредиты доступными для людей и нужно поддерживать набранные темпы жилищного строительства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Сейчас крайне важно не допустить замедления темпов достижения национальных целей, которые установил президент, а также чрезмерного роста нагрузки на бюджеты всех уровней. Ну и, конечно, сохранить доступность ипотеки для людей», — приводит ТАСС слова Мишустина.

По мнению главы кабмина, необходимо внимательно следить за изменением условий в сфере жилищного кредитования и вовремя реагировать на различные факторы, в том числе на изменение ставок по займам. «Если до конца года они будут расти, в следующие три года придется дополнительно потратить миллиарды рублей», — констатировал Мишустин.

Темпы жилищного строительства, набранные в России, нужно поддерживать и далее, в первую очередь — в интересах граждан, заявил Мишустин. За последние 0 месяцев текущего года ввод жилья уже превысил 72 млн квадратных метров — это почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Он напомнил о том, что президент Владимир Путин поставил задачу: к 2030 году не менее 5 миллионов семей ежегодно должны улучшать свои жилищные условия. «На этот год план — 3,5 миллиона. Но на 1 ноября он выполнен уже на 90% с лишним», — сказал Мишустин.

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