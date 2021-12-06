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Открыта «невозможная» галактика без темной материи

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Международный коллектив астрономов открыл в созвездии Рыб небольшую галактику AGC 114905, полностью лишенную темной материи. Существование подобного объекта невозможно объяснить при помощи современных космологических теорий.

Исследователи отмечают, что теории, допускающие существование темной материи, в принципе не могут объяснить наличие этой галактики без использования крайне нереалистичных параметров, передает пресс-служба британского Королевского астрономического общества.

При этом альтернативные теории не могут корректно описать характер движения газа в AGC 114905, отмечается в исследовании. Кроме этого, не найдены свидетельства того, что галактика могла лишиться своих запасов темной материи в результате столкновений с другими объектами.

AGC 114905 удалена от Земли примерно на 247 млн световых лет и представляет собой сферический объект неправильной формы. Ее звездная масса оказалась примерно в 400 раз ниже аналогичного параметра для Млечного Пути, но при этом их размеры сопоставимы.

Открытие может указывать на то, что современные космологические теории ошибочны. Последующие наблюдения за AGC 114905 помогут теоретикам сформулировать новые модели, уверены участники исследования.

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