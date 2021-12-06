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Windows 11 упростит смену браузера

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компания Microsoft упростит смену браузера по умолчанию в Windows 11, изменения замечены в тестовой сборке операционной системы под номером 22509.

Тестовая версия Windows 11 позволяет пользователям выбрать браузер можно одним нажатием, как это работает на Windows 10, пишет The Verge. При этом сейчас единственный простой способ изменить настройки по умолчанию — это выбрать новый браузер при первом запуске.

В актуальной версии операционной системы выбор браузера затруднен. Так, при попытке открыть ссылку появляется диалоговое окно выбора веб-просмотрщика. При этом ручная настройка спрятана глубоко в параметрах Windows 11.

Кроме необходимости выбора нового браузера вручную в настройках, пользователям также требовалось назначить все типы ссылок и файлов, которые будут открываться с его помощью, что вызывало многочисленные жалобы.

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