Туристы заблудились в горах Шерегеша

Фото: © Агентство по защите населения и территории Кузбасса
Четверо туристов отправились на гору Утуя в Шерегеше и заблудились, на помощь им пришли спасатели, сообщило Агентство по защите населения и территории Кузбасса.
Диспетчер получил вызов, что мужчины из Уфы пошли на Утую, но самостоятельно выйти не могут. Они находились в окрестностях ручья Кунагаш.
Спасатели Таштагольского поискового аварийно-спасательного отряда на снегоходах и лыжах прибыли на место происшествия, провели осмотр лесного массива, обнаружили пострадавших и эвакуировали до поста охраны сектора «Е».
От медицинской помощи туристы отказались.
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