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Туристы заблудились в горах Шерегеша

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Агентство по защите населения и территории Кузбасса

Четверо туристов отправились на гору Утуя в Шерегеше и заблудились, на помощь им пришли спасатели, сообщило Агентство по защите населения и территории Кузбасса.

Диспетчер получил вызов, что мужчины из Уфы пошли на Утую, но самостоятельно выйти не могут. Они находились в окрестностях ручья Кунагаш.

Спасатели Таштагольского поискового аварийно-спасательного отряда на снегоходах и лыжах прибыли на место происшествия, провели осмотр лесного массива, обнаружили пострадавших и эвакуировали до поста охраны сектора «Е».

От медицинской помощи туристы отказались.

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