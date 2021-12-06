Туристы заблудились в горах Шерегеша

Четверо туристов отправились на гору Утуя в Шерегеше и заблудились, на помощь им пришли спасатели, сообщило Агентство по защите населения и территории Кузбасса.

Диспетчер получил вызов, что мужчины из Уфы пошли на Утую, но самостоятельно выйти не могут. Они находились в окрестностях ручья Кунагаш.

Спасатели Таштагольского поискового аварийно-спасательного отряда на снегоходах и лыжах прибыли на место происшествия, провели осмотр лесного массива, обнаружили пострадавших и эвакуировали до поста охраны сектора «Е».

От медицинской помощи туристы отказались.