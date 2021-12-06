Европа израсходовала рекордные запасы газа

Европейские страны потратили почти четверть от годовых объемов газа, закаченных в подземные хранилища в 2021 году, говорится в официальном Telegram-канале компании «Газпром».

«По данным Gas Infrastructure Europe, на 4 декабря из подземных газовых хранилищ Европы отобрано уже около четверти (23,4%) от объема газа, закачанного в этом году», — отмечается в сообщении.

Отбор газа из подземных хранилищ в Европе в ноябре 2021 года достиг максимального уровня за историю наблюдений ассоциации Gas Infrastructure Europe. Отбор за ноябрь составил почти 12 миллиардов кубометров.

Текущий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы составляет 69,94%, это самый низкий показатель за последние пять лет. Эксперты связывают данную ситуацию с тем, что ноябрь в Европе стал самым холодным за последнюю пятилетку.