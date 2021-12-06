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Российские производители предсказали дефицит картофеля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

России угрожает дефицит картофеля, заявил председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин на совещании в Минсельхозе.

Лупехин связал это с сокращением производства в личных подсобных хозяйствах, возросшим спросом со стороны переработчиков и низкой урожайностью из-за засушливого года, пишет «Коммерсантъ».

По оценке участников рынка, стоимость сырья может вырасти на 50%. Так, компания PepsiCo в сентябре уведомляла контрагентов, что из-за дефицита картофеля возможны перебои с поставками чипсов Lays.

По данным министерства сельского хозяйства, по состоянию на 2 декабря в России собрали 6,68 миллиона тонн картофеля против 6,64 миллиона тонн годом ранее. В 2022 году площади посадки картофеля планируется увеличить на 20 тысяч гектаров.

По данным Росстата, в октябре 2021 года картофель в среднем стоил 44,51 рубля за килограмм, что на 78,6% больше, чем годом ранее. На конец ноября 2021 года Россия импортировала почти 550 тысяч тонн картофеля.

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