Первые два случая заражения «омикроном» выявили в России

Роспотребнадзор выявил два первых случая заражения омикрон-штаммом коронавируса в России, говорится в сообщении ведомства.

Новый штамм коронавируса был выявлен у прибывших из ЮАР пассажиров, ранее их ПЦР-тесты показали положительный результат. По прибытии из Африки пациенты находились в обсерваторе, сказано в сообщении.

Всего, как сообщает Роспотребнадзор, коронавирус выявлен у десяти человек, прилетевших в Россию из ЮАР. Сейчас специалисты определяют штаммы вируса.

Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых.

Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 «вызывающим озабоченность» и присвоила ему название «омикрон» — по 15-й букве греческого алфавита.