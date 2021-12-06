Синоптики дали прогноз на декабрь в Новосибирске

Волна холода придет в Новосибирск в ближайшие дни. Она сменится теплом, но в конце месяца снова ожидаются морозы, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

По словам синоптика, в декабре температура воздуха в Новосибирске будет ниже нормы в целом на 1 градус. Ночами температуры будут колебаться от 11-16 до 3-8 градусов мороза, в дневные часы — от 5-10 градусов ниже нуля до минус 1 — плюс 4 градусов.

В ближайшие дни в Новосибирск придет волна холода, ночные температуры будут опускаться ниже 20-градусной отметки. Во второй декаде потеплеет: до 10-15 градусов ниже нуля ночью и до 7-12 — днем.

В третьей декаде декабря вновь похолодает: ночами до 15-20, местами до 33, днем до 12-17, местами — до 28 градусов мороза. Количество осадков в декабре будет около нормы, снег будет идти почти каждый день.