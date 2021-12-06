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Песков рассказал о темах предстоящих переговоров Путина и Байдена

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба президента России

Лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден обсудят находящиеся в плачевном состоянии двусторонние отношения, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Разумеется, нужно будет обсудить, каким образом реализуются те понимания, которые были достигнуты в Женеве, пробежаться, посмотреть, что реализуется в полной мере, а что требует дополнительных усилий», — цитирует ТАСС Пескова.

Среди прочих тем — напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России и инициатива российского лидера о гарантиях безопасности.

Переговоры пройдут 7 декабря ближе к вечеру в формате видеоконференции. Никакие совместные заявления по итогам общения не запланированы, уточнил Песков.

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