Песков рассказал о темах предстоящих переговоров Путина и Байдена

Лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден обсудят находящиеся в плачевном состоянии двусторонние отношения, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Разумеется, нужно будет обсудить, каким образом реализуются те понимания, которые были достигнуты в Женеве, пробежаться, посмотреть, что реализуется в полной мере, а что требует дополнительных усилий», — цитирует ТАСС Пескова.

Среди прочих тем — напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России и инициатива российского лидера о гарантиях безопасности.

Переговоры пройдут 7 декабря ближе к вечеру в формате видеоконференции. Никакие совместные заявления по итогам общения не запланированы, уточнил Песков.