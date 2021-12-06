Роспотребнадзор назвал причину массового отравления роллами в Татарске

ДНК сальмонеллы, а также рота- и норовирусы обнаружили в продукции кафе «Суши хаус» и у персонала в Татарске в Новосибирской области, где ранее отравились 48 человек, сообщил на оперативном совещании правительства региона глава областного управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

В ноябре 48 человек в Татарске отравились после употребления блюд, купленных в магазине-кафе «Суши Хаус». Татарский районный суд Новосибирской области на месяц приостановил работу кафе.

«Этиологический агент заболеваемости — это сальмонелла, рота- и норовирусы. Источник инфекции — персонал, у которого по результатам лабораторных исследований обнаружены ДНК сальмонеллы, антигены рота- и норовирусов. Факторы передачи — готовая продукция, обсеменная в процессе изготовления сотрудниками», — сказал Щербатов.

Заболеваемости способствовало нарушение санитарных требований в кафе. Щербатов добавил, что владелец кафе приступил к работе в ноябре 2021 года.

Ранее СУ СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», санкции которой предусматривают в качестве наказания до двух лет лишения свободы.