Младенец в Новосибирске умер, выпав из коляски

Ребенок в Новосибирске умер, выпав из коляски в квартире, СУ СКР по Новосибирской области проводит проверку.

По информации следствия, трагедия произошла в одном из домов по Зыряновской улице в Октябрьском районе в субботу. Ребенок 2020 года рождения выпал из коляски и умер.

Детали происшествия устанавливаются в рамках доследственной проверки, назначена судебно-медицинская экспертиза.