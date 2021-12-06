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Младенец в Новосибирске умер, выпав из коляски

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Graham and Sheila / Attribution License

Ребенок в Новосибирске умер, выпав из коляски в квартире, СУ СКР по Новосибирской области проводит проверку.

По информации следствия, трагедия произошла в одном из домов по Зыряновской улице в Октябрьском районе в субботу. Ребенок 2020 года рождения выпал из коляски и умер.

Детали происшествия устанавливаются в рамках доследственной проверки, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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