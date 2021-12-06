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Российский спецназ получил новые вертолеты огневой поддержки

Источник:
РИА Новость
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Фото: © Ростех/Антон Тушин

Первые вертолеты Ми-8АМТШ-ВН поступили в российскую армию для сил специальных операций, сообщил источник в военно-промышленном комплексе.

«Подписаны два контракта, машины должны пойти в войска в течение 2021 и 2022 годов», — сказал источник РИА Новости. Он не уточнил их количество в силу секретности.

Ми-8АМТШ-ВН (Ми-171Ш-ВН) представляет собой новейшую модификацию военно-транспортного вертолета типа Ми-8/17. Он предназначен для огневой поддержки действий сил специального назначения. Машина создана с учетом опыта боевого применения вертолетов, в том числе в Сирии.

Повышена и боевая живучесть вертолета: машина оснащена комплексом обороны «Президент-С», который в автоматическом режиме распознает пуск ракет по вертолету, осуществляет постановку помех их головкам наведения и выброс ложных тепловых целей.

Ми-8АМТШ-ВН получил новый комплекс вооружения. Главной особенностью стало то, что наряду со стрелково-пушечным вооружением (например, контейнеры УПК-23-250), неуправляемыми ракетами (Б-8В20А) и бомбами различного калибра (ОФАБ-250) вертолет оснастили комплексом управляемого ракетного вооружения с обзорно-прицельной системой.

Помимо этого, машина вооружена четырьмя пулеметами: тремя 12,7-миллиметровыми «Кордами», а также одним 7,62-миллиметровым КВП в хвостовой части.


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