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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Шушкевич рассказал о развале СССР под бутылку коньяка

Источник:
«Газета.ру»
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Фото: Yuriy Ivanov / Юрий Иванов / CC BY-SA 3.0

Бывший председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич рассказал, что Беловежские соглашения, ознаменовавшие собой конец существования СССР, подписывали под бутылку коньяка.

«И из этой бутылки мы отпили не больше чем 100 граммов все вместе, и то еще в рюмках осталось», — вспомнил Шушкевич в интервью «Газете.ру». Он добавил, что закуски на столах не было, так как еда только мешала.

По его словам, 7 декабря 1991 года представители советских республик —России, Украины и Белоруссии — пришли к выводу, что СССР как геополитическая реальность и субъект международного права прекращает свое существование.

Шушкевич отметил, что тогда стояла задача: определить, по какому политическому пути следует идти. «И мы определились (...). Были приняты декларации всеми союзными республиками, и эти декларации послужили основой для принятия Беловежского соглашения о создании СНГ», — подчеркнул Шушкевич.

Советский Союз прекратил свое существование после заключения в декабре 1991 года Беловежских соглашений руководителями РСФСР, Украинской и Белорусской ССР, которые разделили единое государство. В ходе этих событий президент СССР

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Политика #Мир #История
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