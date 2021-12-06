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Вышел трейлер спецвыпуска к юбилею фильмов про Гарри Поттера

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Стриминговый сервис HBO Max опубликовал трейлер спецвыпуска «20-летняя годовщина Гарри Поттера: Возвращение в Хогвартс», где встрется актеры, исполнившие главные роли.

В ролике письма из Хогвартса получили Мэтью Льюис (Невилл Долгопупс), Робби Колтрейн (Хагрид) и Марк Уильямс (Артур Уизли). Это значит, что они появятся в юбилейном выпуске.

Кроме того, анонсировано, что в серии появятся Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон, Хелена Бонем Картер, Рэйф Файнс, Джейсон Айзекс, Гэри Олдман, Том Фелтон, Эванна Линч и многие другие.

Спецвыпуск расскажет волшебную историю создания фильмов о Гарри Поттере при помощи совершенно новых содержательных интервью и бесед с актерами. Специальная серия посвящена 20-летней годовщине первого фильма франшизы — «Гарри Поттер и философский камень». Премьера состоится на 1 января.

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