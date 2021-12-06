Неустойчивая погода ожидается на неделе в Забайкалье

Неустойчивый характер погоды с неоднородным распределением температуры воздуха по территории края сохранится на неделе, сообщает ведущий синоптик Читинского ГМЦ Надежда Щевелева.

Самые низкие температуры ночью, по-прежнему, будут в северных районах, 25-30 градусов мороза, к концу недели морозы усилятся до 30-35 градусов, дневные температуры не превысят 10-15 градусов мороза.

На остальной территории края преобладающие температуры ночью составят 17-22 градуса, местами по южной половине края 9-14 градусов. Максимальные температуры днем ожидаются —2-7 градусов мороза, местами по восточной половине края — 7-12 градусов.

7 декабря температура воздуха местами по западным, южным, центральным районам поднимется до плюс 3 градусов. Небольшой снег пройдет местами, преимущественно по северным и юго-восточным районам.