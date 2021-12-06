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Ольга Серябкина сменила имидж после родов

Источник:
Sibnet.ru
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Певица Ольга Серябкина после рождения ребенка решила сменить имидж и своим преображением сразила поклонников.

Артистка родила ребенка 20 ноября, не прошло и месяца, как она взялась за свою внешность — Серябкина сделала челку, создав очень сексуальный образ, по мнению фанатов. Преображение она показала в Instagram.

Фанаты Скрябиной закидали певицу комплиментами, сравнив с такими голливудскими звездами как Анджелина Джоли и Меган Фокс, а также с Ириной Шейк и Моникой Белуччи.

В комментариях к публикации подписчики также отметили формы Серябкиной. После родов у нее увеличилась грудь, что сделало молодую маму еще привлекательнее.

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