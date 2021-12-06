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Инопланетяне Van Gogh сохранили интригу в «Новых танцах»

Источник:
Sibnet.ru
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Дуэт Van Gogh, выступающий в «Новых танцах» на ТНТ в масках инопланетян, завершил путь в шоу, но интрига сохранилась — участники не раскрыли личности.

Таинственные Van Gogh, танцующие хип-хоп, дошли до третьего этапа «Новых танцев», когда жюри выбирает финалистов из трех участников. Соперниками инопланетян стали дуэты Sannah & Sasha и Сергей Stk и Галя Горбунова.

«Тайна немножко больше интересует всех, чем танец», «Какой-то хип-хоп в этих образах для меня обесценил необходимость быть инкогнито», — высказались о Van Gogh другие участники шоу в профайле.

Жюри единогласно проголосовало за Сергея Stk и Галю Горбунову. Van Gogh никак не прокомментировали поражение и маски не сняли.

В фанатских группах, посвященных шоу, высказываются предположения, что под масками скрываются Александр Крупельницкий и Марк Куклин из Drama Kings (оба — участники старых «Танцев» на ТНТ). Также есть идея, что состав Van Gogh постоянно менялся.

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