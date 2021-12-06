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Скандальный «Дом Gucci» Ридли Скотта возглавил российский прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Дом Gucci»

Фильм Ридли Скотта «Дом Gucci», ставший поводом для скандала за рубежом, собрал самую большую кассу в российском прокате, опередив продолжение «Охотников за привидениями».

В первый прокатный уикенд «Дом Gucci» собрал 210 миллионов рублей, показал лучший результат среди новинок. Фильм рассказывает историю и трагедию семьи Гуччи.

Наследники семьи утверждают, что лента изображала Гуччи как «хулиганов», которые были «невежественными и нечувствительными к окружающему их миру». С тогой позицией они не согласны.

На втором месте фильм «Охотники за привидениями: Наследники» с кассой в 177,8 миллиона рублей. Фильм продолжает историю оригинальной картины спустя много лет.

Российские премьеры «БУМЕРанг» и «Летчик» оказались далеки от кассы зарубежных премьер, собрав 37 и 31 миллион рублей соответственно.

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