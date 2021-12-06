Юлианна Кобцева вышла в финал «Новых танцев» на ТНТ

Танцовщица Юлианна Кобцева, родившаяся и начавшая творческий путь в Новосибирске, победила в третьем этапе «Новых танцев» на ТНТ и вышла в финал.

«Новые танцы» на ТНТ — это баттлы между танцорами, представляющими родной стиль, в категориях «Соло», «Дуэты», «Команды» и «Дети». В третьем этапе жюри выбирает из трех участников.

Соперницами Кобцевой, танцующей стрип, стали Ася Ильина (авторская хореография) и Аня Тарасенко (контемпорари). Юлианна победила в баттле со счетом 2:1, за нее голоса отдали стендап-комик Ирина Мягкова и хореограф Владимир Варнава. Мигель выбрал Тарасенко.

«Энергия земли и природы. Буду разговаривать с вами через мудры — ритуальные жесты, наделенные целительные свойствами», — написала Кобцева о номере в Instagram.

Кобцевой 28 лет, она родилась в новосибирском Академгородке, окончила Экономический факультет НГУ и отделение хореографии НГПУ. Участвовала в «Танцах» на ТНТ (во втором сезоне дошла до этапов хореографий, в четвертом стала членом команды Татьяны Денисовой), Dance Revolution на Первом канале. Создала экспериментально-эротический спектакль RUBEDO.