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Юлианна Кобцева вышла в финал «Новых танцев» на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/kobtseva

Танцовщица Юлианна Кобцева, родившаяся и начавшая творческий путь в Новосибирске, победила в третьем этапе «Новых танцев» на ТНТ и вышла в финал.

«Новые танцы» на ТНТ — это баттлы между танцорами, представляющими родной стиль, в категориях «Соло», «Дуэты», «Команды» и «Дети». В третьем этапе жюри выбирает из трех участников.

Соперницами Кобцевой, танцующей стрип, стали Ася Ильина (авторская хореография) и Аня Тарасенко (контемпорари). Юлианна победила в баттле со счетом 2:1, за нее голоса отдали стендап-комик Ирина Мягкова и хореограф Владимир Варнава. Мигель выбрал Тарасенко.

«Энергия земли и природы. Буду разговаривать с вами через мудры — ритуальные жесты, наделенные целительные свойствами», — написала Кобцева о номере в Instagram.

Кобцевой 28 лет, она родилась в новосибирском Академгородке, окончила Экономический факультет НГУ и отделение хореографии НГПУ. Участвовала в «Танцах» на ТНТ (во втором сезоне дошла до этапов хореографий, в четвертом стала членом команды Татьяны Денисовой), Dance Revolution на Первом канале. Создала экспериментально-эротический спектакль RUBEDO.

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Nik3316

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Uynachalnica

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Denis CENTR

А что толку от этих масок, и всех этих бредовых мер?

jeryakob

я за это не голосовал . в поправках конституции об этом ничего не было
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